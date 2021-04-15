«Уверен, что будут соответствующие поручения, которые лягут в основу реализации нашей Стратегии», - подчеркнул руководитель региона.
Подробные итоги визита Михаила Мишустина в Дагестан читайте по ссылке
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что большинство обозначенных в рамках визита Председателя Правительства России в Дагестан взяты в проработку.
«Уверен, что будут соответствующие поручения, которые лягут в основу реализации нашей Стратегии», - подчеркнул руководитель региона.
Подробные итоги визита Михаила Мишустина в Дагестан читайте по ссылке
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