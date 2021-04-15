ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан

Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан

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15 апреля, 2021. Четверг 11:09
Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что большинство обозначенных в рамках визита Председателя Правительства России в Дагестан взяты в проработку.

Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан
Политика

«Уверен, что будут соответствующие поручения, которые лягут в основу реализации нашей Стратегии», - подчеркнул руководитель региона.

Подробные итоги визита Михаила Мишустина в Дагестан читайте по ссылке

 

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