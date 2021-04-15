Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы

Михаил Мишустин сообщил, что реконструкция аэропорта будет включена в комплексный план развития магистральной инфраструктур. Также он уточнил, что средства на проведение необходимых работ будут выделены из федерального бюджета.