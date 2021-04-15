ЗАМАНА - Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы

Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы

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15 апреля, 2021. Четверг 10:39
Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы

Михаил Мишустин сообщил, что реконструкция аэропорта будет включена в комплексный план развития магистральной инфраструктур. Также он уточнил, что средства на проведение необходимых работ будут выделены из федерального бюджета.

Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы
Политика

Премьер отметил значимость строительства нового терминала исходя из потребностей развития туристического сектора.
Отметим, что ввод терминала позволит увеличить пассажиропоток до 2,5 миллионов человек в год.

 

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