Премьер отметил значимость строительства нового терминала исходя из потребностей развития туристического сектора.
Отметим, что ввод терминала позволит увеличить пассажиропоток до 2,5 миллионов человек в год.
Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы
- Автор Хадижат
- 15 апреля, 2021. Четверг 10:39
Михаил Мишустин сообщил, что реконструкция аэропорта будет включена в комплексный план развития магистральной инфраструктур. Также он уточнил, что средства на проведение необходимых работ будут выделены из федерального бюджета.
Премьер отметил значимость строительства нового терминала исходя из потребностей развития туристического сектора.
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