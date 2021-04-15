Михаил Мишустин и Сергей Меликов обсудили вопросы социально-экономического развития республики

В рамках встречи, Глава Дагестана обозначил три главные проблемы в развитии региона, на решение которых сегодня в республике сделан особый упор: наведение порядка в земельно-имущественных отношениях, проблема водоснабжения и водоотведения, а также вопросы топливно-энергетического комплекса, как в газовой сфере, так и в подаче энергоресурсов.

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