Михаил Мишустин и Сергей Меликов обсудили вопросы социально-экономического развития республики
- Автор Хадижат
- 15 апреля, 2021. Четверг 10:35
В рамках встречи, Глава Дагестана обозначил три главные проблемы в развитии региона, на решение которых сегодня в республике сделан особый упор: наведение порядка в земельно-имущественных отношениях, проблема водоснабжения и водоотведения, а также вопросы топливно-энергетического комплекса, как в газовой сфере, так и в подаче энергоресурсов.
Подробнее читайте по ссылке
Последнее от Хадижат
- Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств
- Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан
- Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан
- Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы
- Михаил Мишустин и Сергей Меликов обсудили вопросы социально-экономического развития республики