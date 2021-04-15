ЗАМАНА - Республика Дагестан, Дербент и Фонд «Новая Земля» подписали соглашение о сотрудничестве

Республика Дагестан, Дербент и Фонд «Новая Земля» подписали соглашение о сотрудничестве

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15 апреля, 2021. Четверг 10:24
Республика Дагестан, Дербент и Фонд «Новая Земля» подписали соглашение о сотрудничестве

С целью развития инвестиционного потенциала города Дербент вчера, 14 апреля состоялось подписание соответствующего соглашения между регионом, администрацией города и Фондом содействия градостроительной деятельности и развитию инфраструктуры «Новая Земля».

Республика Дагестан, Дербент и Фонд «Новая Земля» подписали соглашение о сотрудничестве
Политика

Документ скрепили подписями Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов, представитель Фонда «Новая Земля» Руслан Рагимов и глава МО «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов.

 

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