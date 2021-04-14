ЗАМАНА - Председатель Правительства ознакомился с планом комплексного развития Дербента

Председатель Правительства ознакомился с планом комплексного развития Дербента

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14 апреля, 2021. Среда 20:47
Председатель Правительства ознакомился с планом комплексного развития Дербента

Председатель Правительства России Михаил Мишустин положительно оценил план комплексного развития Дербента.

Председатель Правительства ознакомился с планом комплексного развития Дербента
Политика

«У вас есть сенатор Сулейман Абусаидович Керимов. Он человек скромный, но очень много сделал, чтобы привлечь сюда инвестиции, людей, внимание к Дербенту. Это очень здорово, я даже удивлен», - подчеркнул Мишустин.
Также премьер-министр добавил, что в данном вопросе необходимо прислушиваться к мнению жителей города.

«Надо, чтобы обязательно всё самое хорошее, что придумано, реализовалось. Очень надеюсь, что именно общество, люди, которые здесь живут, помогут это выстроить», - заключил Председатель Правительства.

 

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