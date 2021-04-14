Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте

Михаил Мишустин посетил центральную городскую больницу в Дербенте. В самый южный город России премьер прилетел на вертолете из Махачкалы, сообщает ТАСС.

Руководитель кабинета министров осмотрел приемное отделение и операционное отделение и обсудил с управлением учреждения дооснащение поликлиники медоборудованием. Также, премьер поговорил с персоналом больницы и работниками скорой помощи Дербента.

Кроме приобретения артроскопический стоек и агиографических установок для оснащения больницы, Михаил Мишустин распорядился выделить средства на приобретение 16 новых автомобилей скорой помощи.