Руководитель кабинета министров осмотрел приемное отделение и операционное отделение и обсудил с управлением учреждения дооснащение поликлиники медоборудованием. Также, премьер поговорил с персоналом больницы и работниками скорой помощи Дербента.
Кроме приобретения артроскопический стоек и агиографических установок для оснащения больницы, Михаил Мишустин распорядился выделить средства на приобретение 16 новых автомобилей скорой помощи.
Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте
- Автор Хадижат
- 14 апреля, 2021. Среда 16:03
Михаил Мишустин посетил центральную городскую больницу в Дербенте. В самый южный город России премьер прилетел на вертолете из Махачкалы, сообщает ТАСС.
Руководитель кабинета министров осмотрел приемное отделение и операционное отделение и обсудил с управлением учреждения дооснащение поликлиники медоборудованием. Также, премьер поговорил с персоналом больницы и работниками скорой помощи Дербента.
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