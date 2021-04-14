ЗАМАНА - Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте

Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте

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14 апреля, 2021. Среда 16:03
Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте

Михаил Мишустин посетил центральную городскую больницу в Дербенте. В самый южный город России премьер прилетел на вертолете из Махачкалы, сообщает ТАСС.

Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте
Политика

Руководитель кабинета министров осмотрел приемное отделение и операционное отделение и обсудил с управлением учреждения дооснащение поликлиники медоборудованием. Также, премьер поговорил с персоналом больницы и работниками скорой помощи Дербента.
Кроме приобретения артроскопический стоек и агиографических установок для оснащения больницы, Михаил Мишустин распорядился выделить средства на приобретение 16 новых автомобилей скорой помощи.

 

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