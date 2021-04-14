Михаил Мишустин прилетел в Дагестан

Глава правительства РФ Михаил Мишустин с рабочей поездкой прибыл в Дагестан, сообщают РИА "Новости". Самолёт главы российского кабинета министров приземлился в аэропорту Махачкалы.

В состав делегации также входят руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, заместитель премьер-министра полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзулли и руководитель Минэкономразвития Россия Максим Решетников.

Напомним, в октябре глава Российской Федерации Владимир Путин поставил подпись под указом об отставке Владимира Васильева с поста руководителя Республики Дагестан. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Сергей Меликов.