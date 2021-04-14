По сообщению ЦУР, Президент высказал данное мнение в рамках визита в Координационный центр Правительства России. Руководитель назвал новый центр «передовым инструментом управления», который призван оперативно реагирует на происходящие действия в стране.
Путин поручил наладить обратную связь с регионами
- Автор Хадижат
- 14 апреля, 2021. Среда 15:18
Федеральные ведомства должны организовать связь с регионами таким образом, чтоб в Москву поступали конкретные сведения о трудностях граждан России, считает Владимир Путин.
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