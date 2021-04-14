Напомним, что прежний министр по туризму был уволен с должности в связи со своим арестом по делу о хищении более 600 млн рублей.
Министерство по туризму Дагестана обрело нового руководителя
- Автор Арслан
- 14 апреля, 2021. Среда 00:38
Новым временно исполняющим обязанности главы туристического ведомства, согласно Указу врио Главы региона Сергея Меликова, стал 29-летний Эмин Мерданов, ранее занимавший пост заместителя.
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