ЗАМАНА - Министерство по туризму Дагестана обрело нового руководителя

Министерство по туризму Дагестана обрело нового руководителя

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14 апреля, 2021. Среда 00:38
Министерство по туризму Дагестана обрело нового руководителя

Новым временно исполняющим обязанности главы туристического ведомства, согласно Указу врио Главы региона Сергея Меликова, стал 29-летний Эмин Мерданов, ранее занимавший пост заместителя.

Министерство по туризму Дагестана обрело нового руководителя
Политика

Напомним, что прежний министр по туризму был уволен с должности в связи со своим арестом по делу о хищении более 600 млн рублей.

 

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