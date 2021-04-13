Более 2000 тысяч обращений поступило на горячую линию главы Дагестана

Уже завтра, 14 апреля в 14.00 состоится прямой эфир с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Стоит отметить, что на настоящий момент в адрес главы Дагестана уже поступило 816 обращений через портал VoprosMelikovu.ru

959 сообщений в мессенджер WhatsApp.

Также около 400 вопросов поступило Direct официального аккаунта Администрации Главы РД agiagiprd в Instagram. С помощью звонка в сall-центр свои обращения руководителю региона адресовали 97 человек.

Уточним, что свои вопросы дагестанцы могут задать следующими способами:

Отправив сообщение в WhatsApp мессенджер по номеру +7-988-637-05-05.

Отправив сообщение через интернет сайт VoprosMelikovu.ru.

Отправив сообщение в direct профиля @agiprd в Instagram.

Также вопрос можно заранее задать позвонив на горячую линию по бесплатному номеру 88003008263.

Трансляция программы будет проходить на телеканале ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.