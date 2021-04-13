Стоит отметить, что на настоящий момент в адрес главы Дагестана уже поступило 816 обращений через портал VoprosMelikovu.ru
959 сообщений в мессенджер WhatsApp.
Также около 400 вопросов поступило Direct официального аккаунта Администрации Главы РД agiagiprd в Instagram. С помощью звонка в сall-центр свои обращения руководителю региона адресовали 97 человек.
Уточним, что свои вопросы дагестанцы могут задать следующими способами:
Отправив сообщение в WhatsApp мессенджер по номеру +7-988-637-05-05.
Отправив сообщение через интернет сайт VoprosMelikovu.ru.
Отправив сообщение в direct профиля @agiprd в Instagram.
Также вопрос можно заранее задать позвонив на горячую линию по бесплатному номеру 88003008263.
Трансляция программы будет проходить на телеканале ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.