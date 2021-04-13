ЗАМАНА - Дагестанцы находятся в ожидании прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым

Дагестанцы находятся в ожидании прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым

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13 апреля, 2021. Вторник 00:05
Дагестанцы находятся в ожидании прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым

14 апреля в 14.00 состоится прямой эфир с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Дагестанцы находятся в ожидании прямого эфира с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым
Политика

Уточним, что свои вопросы дагестанцы могут задать следующими способами:

Отправив сообщение в WhatsApp мессенджер по номеру +7-988-637-05-05.
Отправив сообщение через интернет сайт VoprosMelikovu.ru.
Отправив сообщение в direct профиля @agiprd в Instagram.

Также вопрос можно задать позвонив на горячую линию по бесплатному номеру 88003008263.

Задать волнующий вопрос Главе Дагестана лично можно будет и во время прямого эфира, дозвонившись в студию по телефону (8722) 69-44-76. Трансляция программы будет проходить на телеканале ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.

На сегодняшний день в в адрес руководителя региона уже поступило более двух тысяч вопросов. Преимущественно, жителей республики волнуют темы ценообразования, заработной платы, благоустройства города, состояния ЖКХ и другие вопросы социальной направленности.

 

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взяты из открытых источников
 

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