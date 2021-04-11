Уточним, что по данному направлению в регионе реализуются 4 проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода». Общий бюджет нацпроекта на текущий год составляет 1 миллиард 950 млн рублей.
Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров положительно оценил работу, проводимую в республике в данном направлении.
"Регион перестал гнаться за дорогими проектами, и уделяет больше внимания эффективным проектам Это правильно. В первую очередь, необходимо обращать внимание на бюджетную эффективность, не завышать технические параметры. И, конечно, крайне важно прислушиваться к мнению населения", заключил Егоров.
Стоит отметить, что в тот же день заместитель министра строительства и ЖКХ посетил поселок Новый Хушет, и в частности зону течения Канала имени Октябрьской Революции. Также были проинспектированы очистные сооружения в Каспийске.