Максим Егоров положительно оценил ход подготовки к онлайн-голосованию по объектам благоустройства в Дагестане

В субботу, 10 апреля, Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров с рабочим визитом посетил Дагестан. Совместно с Первым заместителем Председателя Правительства РД Батыром Эмеевым он провел совещание в режиме видеоконференции, главной темой которого стала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Уточним, что по данному направлению в регионе реализуются 4 проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода». Общий бюджет нацпроекта на текущий год составляет 1 миллиард 950 млн рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров положительно оценил работу, проводимую в республике в данном направлении.

"Регион перестал гнаться за дорогими проектами, и уделяет больше внимания эффективным проектам Это правильно. В первую очередь, необходимо обращать внимание на бюджетную эффективность, не завышать технические параметры. И, конечно, крайне важно прислушиваться к мнению населения", заключил Егоров.

Стоит отметить, что в тот же день заместитель министра строительства и ЖКХ посетил поселок Новый Хушет, и в частности зону течения Канала имени Октябрьской Революции. Также были проинспектированы очистные сооружения в Каспийске.