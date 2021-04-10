В данном индустриальном парке, как прокомментировал предстоящие планы министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, особый упор запланирован на развитие стекольного производства.
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Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов и прибывший с рабочей поездкой в регион Министр экономического развития России Максим Решетников посетили промышленный парк «Тюбе», где осмотрели производственные мощности АО «Керамогранит Дагестан» и «Каспийский завод листового стекла».
В данном индустриальном парке, как прокомментировал предстоящие планы министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, особый упор запланирован на развитие стекольного производства.
Детальнее читайте по ссылке
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