ЗАМАНА - Сергей Меликов и Максим Решетников ознакомились с возможностями индустриального парка «Тюбе»

Сергей Меликов и Максим Решетников ознакомились с возможностями индустриального парка «Тюбе»

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10 апреля, 2021. Суббота 20:24
Сергей Меликов и Максим Решетников ознакомились с возможностями индустриального парка «Тюбе»

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов и прибывший с рабочей поездкой в регион Министр экономического развития России Максим Решетников посетили промышленный парк «Тюбе», где осмотрели производственные мощности АО «Керамогранит Дагестан» и «Каспийский завод листового стекла».

Сергей Меликов и Максим Решетников ознакомились с возможностями индустриального парка «Тюбе»
Политика

В данном индустриальном парке, как прокомментировал предстоящие планы министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, особый упор запланирован на развитие стекольного производства. 

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