ЗАМАНА - Дагестанцы просят врио Главы РД обратить внимание на решение социальных вопросов

Дагестанцы просят врио Главы РД обратить внимание на решение социальных вопросов

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10 апреля, 2021. Суббота 12:25
Дагестанцы просят врио Главы РД обратить внимание на решение социальных вопросов

До проведения прямой линии врио Главы Дагестана Сергея Меликова осталось чуть менее недели. С момента запуска возможности подачи обращений и вопросов на специальный портал «Открытая линия с Главой Дагестана» поступило чуть более 700 вопросов.

Дагестанцы просят врио Главы РД обратить внимание на решение социальных вопросов
Политика

По информации пресс-службы Главы и Правительства РД, значительная часть из них затрагивают тематику социальной сферы.

Например, сразу несколько махачкалинцев своих вопросах затронули нехватку мест в детских садах города. Также, среди озвученных проблем: вопросы трудоустройства, социальной помощи, подачи воды и другие.

Стоит отметить, что вопросы поступают со всех муниципальных образований республики.  Напомним, что прямая линия с Главой РД Сергеем Меликовым состоится 14 апреля будет транслироваться на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», а также на интернет-ресурсе voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.

Уточним, что направить свой вопрос в адрес Главы Дагестана можно отправив его мессенджер WhatsApp по номеру +7-988-637-05-05, либо воспользовавшись сайтом http://voprosmelikovu.ru

 

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