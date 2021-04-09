В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ

По сообщению "Дагестанской правды", министр планирует посетить Дербент, где пройдет презентация программы развития самого южного города России. Вечером того же дня запланировано совещание в Правительстве РД, в рамках которого будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.