ЗАМАНА - В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ

В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ

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09 апреля, 2021. Пятница 17:10
В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ

Завтра, 10 апреля, Дагестан с визитом посетит  министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ
Политика

По сообщению "Дагестанской правды", министр планирует посетить Дербент, где пройдет презентация программы развития самого южного города России. Вечером того же дня запланировано совещание в Правительстве РД, в рамках которого будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.

 

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