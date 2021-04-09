По сообщению "Дагестанской правды", министр планирует посетить Дербент, где пройдет презентация программы развития самого южного города России. Вечером того же дня запланировано совещание в Правительстве РД, в рамках которого будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона.
В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ
- Автор Хадижат
- 09 апреля, 2021. Пятница 17:10
Завтра, 10 апреля, Дагестан с визитом посетит министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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