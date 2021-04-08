ЗАМАНА - Арсен Юсупов: Мы созрели для двухпартийной системы

Арсен Юсупов: Мы созрели для двухпартийной системы

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08 апреля, 2021. Четверг 18:07
Арсен Юсупов: Мы созрели для двухпартийной системы

«Единая Россия» проводит регистрацию участников праймериз для последующего выдвижения кандидатами в депутаты. Партия «Яблоко» намерена отдать приоритет федеральному списку кандидатов на предстоящих выборах. К съезду 23–24 апреля готовится и КПРФ, где состоятся выборы членов ЦК.

Арсен Юсупов: Мы созрели для двухпартийной системы
Политика

Эксперт, главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов прокомментировал обновление одномандатников ГД ФС.

"Мне кажется мы созрели до двухпартийной системы и ближайшие выборы нам это покажут. А при мажоритарной системе народ голосует за персону. И очень важна личность кандидата, а не к какой партии он относится. Такой кандидат будет общаться с народом от своего имени, и более активно работать на той территории, от которой он избирался. Прямая связь с избирателями это существенный плюс при этом, но необходим механизм, который послужит заслоном для "толстосумов", которые могут скупить голоса. Ещё один недостаток в том, что голосовавшие за других, не победивших кандидатов, никак не будут представлены в Думе", - заключил Юсупов.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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