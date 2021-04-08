Арсен Юсупов: Мы созрели для двухпартийной системы

Эксперт, главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов прокомментировал обновление одномандатников ГД ФС.

"Мне кажется мы созрели до двухпартийной системы и ближайшие выборы нам это покажут. А при мажоритарной системе народ голосует за персону. И очень важна личность кандидата, а не к какой партии он относится. Такой кандидат будет общаться с народом от своего имени, и более активно работать на той территории, от которой он избирался. Прямая связь с избирателями это существенный плюс при этом, но необходим механизм, который послужит заслоном для "толстосумов", которые могут скупить голоса. Ещё один недостаток в том, что голосовавшие за других, не победивших кандидатов, никак не будут представлены в Думе", - заключил Юсупов.