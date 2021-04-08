Более 200 вопросов за сутки поступило в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова

Существенная доля вопросов касается также ценообразования, обеспечения жильем молодых семей, а также выдачи жизненно важных фармацевтических препаратов.

Большая часть вопросов поступила через портал «Открытая линия с Главой Дагестана» http://voprosmelikovu.ru

Подчеркнём, что собственный вопрос каждый житель республики может задать прислав его в мессенджер WhatsApp по номеру +7-988-637-05-05.

Прямая линия врио Главы РД Сергея Меликова состоится 14 апреля. Во время прямой трансляции можно будет дозвониться в студию по телефону (8722) 69-44-76. Трансляция программы пройдет на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», также на интернет-ресурсе voprosmelikovu.ru и на официальных аккаунтах в социальных сетях.