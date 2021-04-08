ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с вице-премьером России Александром Новаком

Сергей Меликов встретился с вице-премьером России Александром Новаком

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08 апреля, 2021. Четверг 15:11
Сергей Меликов встретился с вице-премьером России Александром Новаком

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком.

Сергей Меликов встретился с вице-премьером России Александром Новаком
Политика

В процессе встречи были подняты вопросы развития потенциала топливно-энергетического комплекса в регионе.
Стороны обговорили главные вопросы развития данной сферы. По результатам переговоров Александр Новак и Сергей Меликов достигнули соглашения о продолжении постоянных контактов по животрепещущим задачам в части топливно-энергетического комплекса.

 

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