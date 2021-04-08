В процессе встречи были подняты вопросы развития потенциала топливно-энергетического комплекса в регионе.
Стороны обговорили главные вопросы развития данной сферы. По результатам переговоров Александр Новак и Сергей Меликов достигнули соглашения о продолжении постоянных контактов по животрепещущим задачам в части топливно-энергетического комплекса.
Сергей Меликов встретился с вице-премьером России Александром Новаком
- Автор Хадижат
- 08 апреля, 2021. Четверг 15:11
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком.
В процессе встречи были подняты вопросы развития потенциала топливно-энергетического комплекса в регионе.
Последнее от Хадижат
- В сети появился трейлер нового фильма с Анджелиной Джоли
- Более 200 вопросов за сутки поступило в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова
- Готовность к сезону паводков и половодья обсудили в Правительстве Дагестана
- Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте
- Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз