ЗАМАНА - Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

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07 апреля, 2021. Среда 22:49
Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

Заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец представил Председателю Правительства Дагестана Абдулпатаху Амирханову нового руководителя региональной Государственной инспекции труда – Гаджимурада Алиева.  

Гаджимурад Алиев в разные годы работал в Администрации Президента и Правительства РД, Счётной палате РД, аппарате Народного Собрания РД. До настоящего времени занимал должность заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД.

Иван Шкловец подчеркнул, что новый руководитель ведомства – это человек, которого в республике знают, он имеет большой опыт работы на государственной службе:

«При предыдущем руководителе было сделано многое, но и сегодня перед коллективом Госинспекции труда республики стоит много задач, в том числе в части контроля за своевременностью выплат заработной платы, соблюдения трудового законодательства». 

Абдулпатах Амирханов пожелал Гаджимураду Алиеву удачи в новой должности, отметив высокую значимость направления работы инспекции, основной задачей которой является защита трудовых прав граждан.

Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан
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