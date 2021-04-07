Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

Заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец представил Председателю Правительства Дагестана Абдулпатаху Амирханову нового руководителя региональной Государственной инспекции труда – Гаджимурада Алиева.

Гаджимурад Алиев в разные годы работал в Администрации Президента и Правительства РД, Счётной палате РД, аппарате Народного Собрания РД. До настоящего времени занимал должность заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД.

Иван Шкловец подчеркнул, что новый руководитель ведомства – это человек, которого в республике знают, он имеет большой опыт работы на государственной службе:

«При предыдущем руководителе было сделано многое, но и сегодня перед коллективом Госинспекции труда республики стоит много задач, в том числе в части контроля за своевременностью выплат заработной платы, соблюдения трудового законодательства».

Абдулпатах Амирханов пожелал Гаджимураду Алиеву удачи в новой должности, отметив высокую значимость направления работы инспекции, основной задачей которой является защита трудовых прав граждан.