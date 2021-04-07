Представлен новый руководитель Государственной инспекции труда в Республике Дагестан
- Автор Шавхал
- 07 апреля, 2021. Среда 22:49
Заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец представил Председателю Правительства Дагестана Абдулпатаху Амирханову нового руководителя региональной Государственной инспекции труда – Гаджимурада Алиева.
Гаджимурад Алиев в разные годы работал в Администрации Президента и Правительства РД, Счётной палате РД, аппарате Народного Собрания РД. До настоящего времени занимал должность заместителя директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД.
Иван Шкловец подчеркнул, что новый руководитель ведомства – это человек, которого в республике знают, он имеет большой опыт работы на государственной службе:
«При предыдущем руководителе было сделано многое, но и сегодня перед коллективом Госинспекции труда республики стоит много задач, в том числе в части контроля за своевременностью выплат заработной платы, соблюдения трудового законодательства».
Абдулпатах Амирханов пожелал Гаджимураду Алиеву удачи в новой должности, отметив высокую значимость направления работы инспекции, основной задачей которой является защита трудовых прав граждан.
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