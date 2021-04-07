По мнению Юсупова, руководителю региона удалось зарекомендовать себя не только как эффективному руководителю, но и что особенно важно как не безразличному человеку.
«Четыре года Муртузали Гасангусейнов пытался обратить внимание на затянувшееся расследование убийства своих сыновей. Четыре года он выходил на площадь, в поисках справедливости. Видеть, как на глубоко переживающего смерть своих сыновей отца власти никак не реагируют, было не просто. Сергей Меликов, как подчеркнул сам Муртузали на встрече, первый человек в Правительстве Дагестана, который с ним встретился и хотя бы поговорил и выслушал», - подчеркивает Арсен Юсупов.
Также главный редактор газеты «Замана» остановился на истории Магомеда и Нины Церетиловых.
«Удивляет то, что Сергей Меликов не проигнорировал их историю. После решения, вынесенного Верховным судом Дагестана определить место жительства детей с матерью, руководитель республики лично попросил руководство МВД вмешаться и помочь ей вернуть детей, которых отец вывез и спрятал в неизвестном направлении. Также нельзя не упомянуть о встрече Сергея Меликова с матерью Марата Молчанова Натальей. По халатности, безответственности должностных лиц восемнадцать лет мать не знала, что ее сыну не дожившему несколько дней до своего 19-летия, посмертно присвоен орден Мужества. Глава региона оказал содействие семье героя в улучшении жилищных условий», - заключил Юсупов.
Отметим, что по мнению спикера, эти частные случаи вполне могли быть проигнорированы руководителем региона. Но именно своей открытостью, заинтересованностью, сопереживанием Сергей Алимович располагает к себе людей.
Напомним, 14 апреля врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках прямого эфира, ответит на вопросы дагестанцев. Данная открытая линия станет еще одним шагом навстречу населению и свидетельствует о желании руководителя региона оказать содействие в решении вопросов и проблем, накопившихся у дагестанцев.
Трансляция будет доступна на телевизионных каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru.
Вопросы можно отправить в директ Instagram-профиля @agiprd, также в мессенджер WhatsApp на номер +7-988-637-05-05.
Дозвониться в студию во время эфира можно будет по телефону (8722) 69-44-76.