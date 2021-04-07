Арсен Юсупов: Сергей Меликов зарекомендовал себя как не безразличный человек

Сергей Меликов полгода на посту врио Главы Республики Дагестан. За это время произошло много значимых событий для нашей республики. На сегодняшний день, Дагестан планомерно идет по заданному вектору развития. Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арен Юсупов прокомментировал деятельность Врио Главы Дагестана на посту руководителя региона за первое полугодие.

По мнению Юсупова, руководителю региона удалось зарекомендовать себя не только как эффективному руководителю, но и что особенно важно как не безразличному человеку.

«Четыре года Муртузали Гасангусейнов пытался обратить внимание на затянувшееся расследование убийства своих сыновей. Четыре года он выходил на площадь, в поисках справедливости. Видеть, как на глубоко переживающего смерть своих сыновей отца власти никак не реагируют, было не просто. Сергей Меликов, как подчеркнул сам Муртузали на встрече, первый человек в Правительстве Дагестана, который с ним встретился и хотя бы поговорил и выслушал», - подчеркивает Арсен Юсупов.

Также главный редактор газеты «Замана» остановился на истории Магомеда и Нины Церетиловых.

«Удивляет то, что Сергей Меликов не проигнорировал их историю. После решения, вынесенного Верховным судом Дагестана определить место жительства детей с матерью, руководитель республики лично попросил руководство МВД вмешаться и помочь ей вернуть детей, которых отец вывез и спрятал в неизвестном направлении. Также нельзя не упомянуть о встрече Сергея Меликова с матерью Марата Молчанова Натальей. По халатности, безответственности должностных лиц восемнадцать лет мать не знала, что ее сыну не дожившему несколько дней до своего 19-летия, посмертно присвоен орден Мужества. Глава региона оказал содействие семье героя в улучшении жилищных условий», - заключил Юсупов.

Отметим, что по мнению спикера, эти частные случаи вполне могли быть проигнорированы руководителем региона. Но именно своей открытостью, заинтересованностью, сопереживанием Сергей Алимович располагает к себе людей.

Напомним, 14 апреля врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках прямого эфира, ответит на вопросы дагестанцев. Данная открытая линия станет еще одним шагом навстречу населению и свидетельствует о желании руководителя региона оказать содействие в решении вопросов и проблем, накопившихся у дагестанцев.

Трансляция будет доступна на телевизионных каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru.

Вопросы можно отправить в директ Instagram-профиля @agiprd, также в мессенджер WhatsApp на номер +7-988-637-05-05.

Дозвониться в студию во время эфира можно будет по телефону (8722) 69-44-76.