ЗАМАНА - Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев

Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев

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07 апреля, 2021. Среда 08:41
Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов ответит на вопросы жителей в прямом эфире 14 апреля. Трансляция будет доступна на телевизионных каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru.

Вопросы можно отправить в директ Instagram-профиля @agiprd, также в мессенджер WhatsApp на номер +7-988-637-05-05.

Дозвониться в студию во время эфира можно будет по телефону (8722) 69-44-76.

Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев
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