Муртазали Рабаданов: «Сергей Меликов ориентирован на повышение уровня жизни дагестанцев»

Он отметил, что за этот период мы стали свидетелями того, что руководство Дагестана сегодня направило свое внимание на решение острейших проблем региона. "Анализируя столь непродолжительный срок, конечно же рано делать какие-либо масштабные выводы. Но в то же время первые месяцы работы показали, что врио Главы Дагестана Сергей Меликов ориентирован на повышение уровня жизни дагестанцев, решение целого комплекса социально-экономических и общественно-политических проблем.

Особо хотел бы отметить то внимание, которое руководство республики уделяет развитию образования и науки. Свидетельством этому является встреча с руководителями ведущих вузов Дагестана. В рамках встречи, была обсуждена система высшего образования, ее текущее состояние и перспективы развития. Были рассмотрены вопросы, связанные с прогнозом потребности республиканского рынка занятости и трудоустройством выпускников вузов", подчеркнул Муртузали Рабаданов.

Спикер заключил, что деятельность главы Дагестана демонстрирует обеспокоенность завтрашним днем. "Есть понимание, что система высшего образования оказывает непосредственное влияние на весь комплекс реализуемых задач. Сегодня инвестиции в вузы, образование не менее важны, чем инвестиции в сферу туризма, сельского хозяйства или промышленности", подытожил ректор ДГУ.

Муртузали Рабаданов также уверен, что выбранное руководством региона направление выведет республику на позитивные перемены.