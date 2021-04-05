Будун Будунов завершил свою спортивную карьеру в 2007 году. Далее он являлся депутатом Народного собрания Республики Дагестан, замминистра спорта РД, заместителем главы Хасавюртовского района.
Будун Буданов назначен заместителем министра спорта РД
- Автор Хадижат
- 05 апреля, 2021. Понедельник 17:07
Бывший нападающий футбольного клуб «Анжи» Будун Будунов назначен заместителем министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Распоряжение об этом подписал глава правительства РД Абдулпатах Амирханов.
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