ЗАМАНА - Будун Буданов назначен заместителем министра спорта РД

Будун Буданов назначен заместителем министра спорта РД

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05 апреля, 2021. Понедельник 17:07
Будун Буданов назначен заместителем министра спорта РД

Бывший нападающий футбольного клуб «Анжи» Будун Будунов назначен заместителем министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Распоряжение об этом подписал глава правительства РД Абдулпатах Амирханов.

Будун Буданов назначен заместителем министра спорта РД
Политика

Будун Будунов завершил свою спортивную карьеру в 2007 году. Далее он являлся депутатом Народного собрания Республики Дагестан, замминистра спорта РД, заместителем главы Хасавюртовского района.

 

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