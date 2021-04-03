Абдулпатах Амирханов ознакомился с деятельностью исторического парка «Россия - моя история»

Экскурсию по залам Председателю Правительства Дагестана провёл руководитель исторического парка Тимур Велиханов, остановившись подробнее на двух ведущих выставках, проходящих на данный момент в стенах парка. Внимание премьер-министра привлекла интерактивная экспозиция, приуроченная к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР. В ее рамках для посетителей парка представлена историческая и документальная хроника, редкие фотографии, а также более 60 картин дагестанских художников в цифровом формате.

Также Абдулпатах Амирханов оценил работу мультимедийного зала «Боевой Славы». Подобного проекта нет ни в одном регионе СКФО. Его особенность стена Славы, где представлены портреты дагестанцев Героев Советского Союза, которые «оживают» на глазах. Для этого необходимо навести на изображение камеру смартфона, после чего герой сам расскажет о своём солдатском пути.

Также в рамках визита Абдулпатах Амирханов обсудил с директором исторического парка "Россия моя история" Тимуром Велихановым текущую работу и планы на будущее.