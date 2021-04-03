ЗАМАНА - Вопросы развития сельского хозяйства Ахвахского района обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Вопросы развития сельского хозяйства Ахвахского района обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

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03 апреля, 2021. Суббота 15:43
Вопросы развития сельского хозяйства Ахвахского района обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел выездное заседание, в рамках которого обсудил с главой Ахвахского района Магомедом Муртазалиевым персппективы развития сельхозпроизводства.

Вопросы развития сельского хозяйства Ахвахского района обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
Политика

В процессе обсуждения заместитель премьер-министра заострил внимание на вопросах более эффективного использования сельхозугодий в районе, земель отгонного животноводства, а также на необходимости проведения фитомелиоративных мероприятий.

 

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