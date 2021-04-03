В процессе обсуждения заместитель премьер-министра заострил внимание на вопросах более эффективного использования сельхозугодий в районе, земель отгонного животноводства, а также на необходимости проведения фитомелиоративных мероприятий.
Вопросы развития сельского хозяйства Ахвахского района обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
- Автор Хадижат
- 03 апреля, 2021. Суббота 15:43
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел выездное заседание, в рамках которого обсудил с главой Ахвахского района Магомедом Муртазалиевым персппективы развития сельхозпроизводства.
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