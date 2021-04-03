ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым

Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым

Автор
03 апреля, 2021. Суббота 13:16
Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым

Сергей Меликов встретился с помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.

Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым
Политика

В рамках рабочей встречи, Виталий Кузнецов высказал ряд предложений, которые касаются поддержки казачьего движения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и остальных вопросов.
Глава Дагестана отметил, интересы казачьих общин десятилетиями теряли свою приоритетность, и лишь благодаря усилиям и вниманию со стороны президента Владимира Путина, данной теме в СКФО стало уделяться должное внимание.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top