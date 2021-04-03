Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым

В рамках рабочей встречи, Виталий Кузнецов высказал ряд предложений, которые касаются поддержки казачьего движения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и остальных вопросов.

Глава Дагестана отметил, интересы казачьих общин десятилетиями теряли свою приоритетность, и лишь благодаря усилиям и вниманию со стороны президента Владимира Путина, данной теме в СКФО стало уделяться должное внимание.