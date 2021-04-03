В рамках рабочей встречи, Виталий Кузнецов высказал ряд предложений, которые касаются поддержки казачьего движения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и остальных вопросов.
Глава Дагестана отметил, интересы казачьих общин десятилетиями теряли свою приоритетность, и лишь благодаря усилиям и вниманию со стороны президента Владимира Путина, данной теме в СКФО стало уделяться должное внимание.
Глава Дагестана встретился с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым
- Автор Хадижат
- 03 апреля, 2021. Суббота 13:16
Сергей Меликов встретился с помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.
В рамках рабочей встречи, Виталий Кузнецов высказал ряд предложений, которые касаются поддержки казачьего движения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и остальных вопросов.
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