ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий - другого быть не может»

Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий - другого быть не может»

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02 апреля, 2021. Пятница 14:37
Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий - другого быть не может»

Глава республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание, в рамках которого были подняты вопросы переселения людей из непригодных для проживания помещений, сокращения размеров «незавершенки», комплексной застройки территорий, а также строительства и ремонта учебных заведений в Республике Дагестан.

Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий - другого быть не может»
Политика

Ситуация в строительстве,  как сообщил Сергей Меликов,  оказывает непосредственное влияние на развитие остальных отраслей экономики. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке

 

 

 

 

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