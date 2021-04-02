Ситуация в строительстве, как сообщил Сергей Меликов, оказывает непосредственное влияние на развитие остальных отраслей экономики. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке
Глава республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание, в рамках которого были подняты вопросы переселения людей из непригодных для проживания помещений, сокращения размеров «незавершенки», комплексной застройки территорий, а также строительства и ремонта учебных заведений в Республике Дагестан.
Ситуация в строительстве, как сообщил Сергей Меликов, оказывает непосредственное влияние на развитие остальных отраслей экономики. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке
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