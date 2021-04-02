Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий - другого быть не может»

Глава республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание, в рамках которого были подняты вопросы переселения людей из непригодных для проживания помещений, сокращения размеров «незавершенки», комплексной застройки территорий, а также строительства и ремонта учебных заведений в Республике Дагестан.