Инвестпроект по закладке садов в Дербентском районе получит поддержку Правительства Дагестана
- Автор Шавхал
- 02 апреля, 2021. Пятница 11:06
Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, 1 апреля, посетил села Берикей и Татляр Дербентского района, где оценил темпы реализации крупного инвестпроекта по закладке садов ООО «Анжелина»
Инициатор проекта Абдусамад Гаджиев отметил, что на участке проекта фруктовые и плодовые деревья, которые были посажены осенью 2016 года, а первый урожай в объеме более 2 тысяч тонн был собран в прошлом году.
В планах у него вложить еще 600 млн рублей и довести сбор урожая до 10 тысяч тонн ежегодно.
Однако, по словам предпринимателя, есть сложности с подъездной дорогой и инфраструктурой и вопрос об оказания поддержки будет вынесен на заседание Правительства РД.
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