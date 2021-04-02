Инвестпроект по закладке садов в Дербентском районе получит поддержку Правительства Дагестана

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, 1 апреля, посетил села Берикей и Татляр Дербентского района, где оценил темпы реализации крупного инвестпроекта по закладке садов ООО «Анжелина»

Инициатор проекта Абдусамад Гаджиев отметил, что на участке проекта фруктовые и плодовые деревья, которые были посажены осенью 2016 года, а первый урожай в объеме более 2 тысяч тонн был собран в прошлом году.

В планах у него вложить еще 600 млн рублей и довести сбор урожая до 10 тысяч тонн ежегодно.

Однако, по словам предпринимателя, есть сложности с подъездной дорогой и инфраструктурой и вопрос об оказания поддержки будет вынесен на заседание Правительства РД.