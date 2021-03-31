Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поделился с "Известиями" своим мнением о самом крупном сокращении последних лет.
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В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата, согласно которой до 1 апреля 2021 года сократится численность госслужащих в России.
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поделился с "Известиями" своим мнением о самом крупном сокращении последних лет.
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