Нового руководителя Минстроя Дагестана представили коллективу ведомства

Сегодня первый заместитель председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев представил назначенного руководителя министерства строительства – Артура Сулейманова.

Он отметил, что прежний глава ведомства Малик Баглиев и коллектив под его начальством проделал большую работу.

Коллеги отметили опыт работы нового министра в проектировании и строительстве, не осталось без внимания и его участие в реализации больших амбициозных проектов.

Артур Сулейманов коротко рассказал коллективу об основных этапах своей жизни. Он окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Некоторое время работал в этом вузе, в том числе преподавателем, занимался проектированием. Основной этап карьеры прошел в структурах государственной корпорации «Ростех», где в 2009 году начал с должности специалиста.

«Я не работал в Дагестане, но считаю себя коренным дагестанцем. Знаю менталитет, обычаи Дагестана, семья живет здесь, часто приезжал сюда, в совершенстве знаю родной язык. Поэтому многие проблемы, которые здесь есть, мне понятны, в некоторых из них будем разбираться и искать пути решения вместе с вами. О коллективе Минстроя Дагестана я слышал от коллег только самые позитивные оценки. На встрече с врио главы Дагестана я не услышал о невыполненных поручениях Минстроем. Задачи перед нами стоят серьёзные, сложные. Будем вместе двигаться вперед», - обратился он к коллективу.