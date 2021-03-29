ЗАМАНА - Коллективу Минспорта Дагестана представили нового руководителя

Коллективу Минспорта Дагестана представили нового руководителя

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29 марта, 2021. Понедельник 12:59
Коллективу Минспорта Дагестана представили нового руководителя

Заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов представил коллективу Министерства по физической культуре и спорту Дагестана нового руководителя Сажида Сажидова.

Коллективу Минспорта Дагестана представили нового руководителя
Политика

Муслим Телякавов отметил достижения дагестанского спорта, достигнутые при предыдущем руководителе.
Вице-премьер отметил высокие результаты дагестанского спорта, достигнутые в период руководства ведомством Магомедом Магомедовым. Он выразил надежду, что победные традиции дагестанского спорта будут приумножены. Сажид Сажидов, в свою очередь, пообещал оправдать оказанное ему доверие и отметил, что сделает все возможное для поддержки спортивной отрасли.

 

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