Коллективу Минспорта Дагестана представили нового руководителя

Муслим Телякавов отметил достижения дагестанского спорта, достигнутые при предыдущем руководителе.

Вице-премьер отметил высокие результаты дагестанского спорта, достигнутые в период руководства ведомством Магомедом Магомедовым. Он выразил надежду, что победные традиции дагестанского спорта будут приумножены. Сажид Сажидов, в свою очередь, пообещал оправдать оказанное ему доверие и отметил, что сделает все возможное для поддержки спортивной отрасли.