ЗАМАНА - Коллективу Минобрнауки Дагестана представили нового руководителя

Коллективу Минобрнауки Дагестана представили нового руководителя

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27 марта, 2021. Суббота 09:26
Коллективу Минобрнауки Дагестана представили нового руководителя

Заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов представил коллективу Министерства образования и науки РД нового руководителя.

Коллективу Минобрнауки Дагестана представили нового руководителя
Политика

Он отметил, что сотрудничество с Яхьей Бучаевым ведётся уже давно, как в области подготовки профессиональных кадров, так и по части реализации инновационных проектов. "Перед коллективом сегодня стоит много задач. Это проведение ЕГЭ, организация детского летнего отдыха, обеспечение горячим питанием школьников. Задач много", - задал вектор работы вице-премьер.

Также он отметил, что после недавнего схода лавины в горах необходимо восстанавливать школы. Яхья Бучаев, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за оказанное доверие,  а экс-главу ведомства Уммупазиль Омарову за проделанную работу.

 

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