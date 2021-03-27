Коллективу Минобрнауки Дагестана представили нового руководителя

Он отметил, что сотрудничество с Яхьей Бучаевым ведётся уже давно, как в области подготовки профессиональных кадров, так и по части реализации инновационных проектов. "Перед коллективом сегодня стоит много задач. Это проведение ЕГЭ, организация детского летнего отдыха, обеспечение горячим питанием школьников. Задач много", - задал вектор работы вице-премьер.

Также он отметил, что после недавнего схода лавины в горах необходимо восстанавливать школы. Яхья Бучаев, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за оказанное доверие, а экс-главу ведомства Уммупазиль Омарову за проделанную работу.