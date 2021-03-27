Строительство ливневого коллектора обсудили в Правительстве Дагестана

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Батыр Эмеев провел совещание, главной темой которого стало строительство ливневого коллектива от реки Черкес-Озень (Талгинка) до Каспийского водозабора.

Батыр Эмеев отметил, что выработанное решение при текущем положении дел является наиболее удобным и скорым в реализации. Кроме того, Батыр Эмеев сообщил о достигнутой договорённости об очистке данной реки от мусора и зарослей камышей.