ЗАМАНА - Строительство ливневого коллектора обсудили в Правительстве Дагестана

Строительство ливневого коллектора обсудили в Правительстве Дагестана

Автор
27 марта, 2021. Суббота 00:41
Строительство ливневого коллектора обсудили в Правительстве Дагестана

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Батыр Эмеев провел совещание, главной темой которого стало строительство ливневого коллектива от реки Черкес-Озень (Талгинка) до Каспийского водозабора.

Строительство ливневого коллектора обсудили в Правительстве Дагестана
Политика

Батыр Эмеев отметил, что выработанное решение при текущем положении дел является наиболее удобным и скорым в реализации. Кроме того, Батыр Эмеев сообщил о достигнутой договорённости об очистке данной реки от мусора и зарослей камышей.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top