ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

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26 марта, 2021. Пятница 17:59
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

Сегодня, 26 марта, врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений
Политика

Таким образом, от занимаемых должностей по собственному желанию освобождены врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова, врио министра строительства РД Малик Баглиев и врио министра по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов. Подробнее о назначениях читайте по ссылке 

 

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