Таким образом, от занимаемых должностей по собственному желанию освобождены врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова, врио министра строительства РД Малик Баглиев и врио министра по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов. Подробнее о назначениях читайте по ссылке
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 17:59
Сегодня, 26 марта, врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял ряд кадровых решений.
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