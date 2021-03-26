ЗАМАНА - Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь дагестанцам, пережившим сход оползня

Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь дагестанцам, пережившим сход оползня

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26 марта, 2021. Пятница 17:30
Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь дагестанцам, пережившим сход оползня

Владимир Путин прокомментировал в рамках совещания наблюдательного совета АНО "Россия страна возможностей" ситуацию, сложившуюся в Дагестане в результате схода оползня.

Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь дагестанцам, пережившим сход оползня
Политика

"Я хотел бы обратить внимание правительства Российской Федерации, МЧС и региональные власти на то, что произошло. Людей сегодня необходимо поддержать",- заключил Путин.

 

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