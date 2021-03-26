"Я хотел бы обратить внимание правительства Российской Федерации, МЧС и региональные власти на то, что произошло. Людей сегодня необходимо поддержать",- заключил Путин.
Путин поручил МЧС и кабмину оказать помощь дагестанцам, пережившим сход оползня
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 17:30
Владимир Путин прокомментировал в рамках совещания наблюдательного совета АНО "Россия страна возможностей" ситуацию, сложившуюся в Дагестане в результате схода оползня.
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