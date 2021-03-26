ЗАМАНА - Врио министра образования и науки Дагестана назначен Яхья Бучаев

Врио министра образования и науки Дагестана назначен Яхья Бучаев

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26 марта, 2021. Пятница 14:54
Врио министра образования и науки Дагестана назначен Яхья Бучаев

Врио министра образования и науки Дагестана назначен профессор, доктор экономических наук Яхья Бучаев. Занимавшая данную должность ранее Уммупазиль Омарова покинула пост по собственному желанию.

Врио министра образования и науки Дагестана назначен Яхья Бучаев
Политика

Уточним, что Яхья Бучаев возглавляет Дагестанский государственный университет народного хозяйства c апреля 2008 года. Он автор более 110 научных и учебно-методических работ, в том числе двенадцати монографий.

 

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