Уточним, что Яхья Бучаев возглавляет Дагестанский государственный университет народного хозяйства c апреля 2008 года. Он автор более 110 научных и учебно-методических работ, в том числе двенадцати монографий.
Врио министра образования и науки Дагестана назначен Яхья Бучаев
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 14:54
Врио министра образования и науки Дагестана назначен профессор, доктор экономических наук Яхья Бучаев. Занимавшая данную должность ранее Уммупазиль Омарова покинула пост по собственному желанию.
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