Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства Дагестана

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. В этот день, врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства региона.

Он отметил многогранность дагестанской культуры, формировавшейся веками. Сергей Меликов сообщил, что обратился к Президенту страны с просьбой отметить в 2023 году на всероссийском уровне 100-летний юбилей Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

"Владимир Владимирович эту идею поддержал, он дал соответствующие поручения, и в настоящее время прорабатывается решение по данному вопросу", -сообщил Меликов.

Также Глава Дагестана встретился и обсудил с коллективом Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и его руководством существующие проблемы и возможные пути их решения.