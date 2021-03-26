ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства Дагестана

Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства Дагестана

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26 марта, 2021. Пятница 14:25
Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства Дагестана

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. В этот день, врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства региона.

Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и искусства Дагестана
Политика

Он отметил многогранность дагестанской культуры, формировавшейся веками. Сергей Меликов сообщил, что обратился к Президенту страны с просьбой отметить в 2023 году на всероссийском уровне 100-летний юбилей Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

"Владимир Владимирович эту идею поддержал, он дал соответствующие поручения, и в настоящее время прорабатывается решение по данному вопросу", -сообщил Меликов.

Также Глава Дагестана встретился и обсудил с коллективом Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и его руководством существующие проблемы и возможные пути их решения.

 

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