Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе

Проблемные вопросы, как нарушение земельного и экологического законодательства, связанные с работой карьеров, перебои с электроэнергией и водообеспечением, а также сложности с канализационными сетями и очисткой сточных вод были рассмотрено в рамках работы 56 сессии Народного Собрания РД шестого созыва.

В ходе мероприятия было также затронуто дело Нины Церетиловой, добившейся через Верховный суд РД возвращения ей троих детей.

Подробнее обо всем этом, а также о продолжении на территории Дагестана вакцинации и многих других темах, озвученных в рамках сессии, можно узнать, перейдя по ссылке.