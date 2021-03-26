ЗАМАНА - Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе

Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе

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26 марта, 2021. Пятница 13:03
Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе

Проблемные вопросы, как нарушение земельного и экологического законодательства, связанные с работой карьеров, перебои с электроэнергией и водообеспечением, а также сложности с канализационными сетями и очисткой сточных вод были рассмотрено в рамках работы 56 сессии Народного Собрания РД шестого созыва.

Глава Дагестана призвал парламент региона к совместной конструктивной работе
Политика

В ходе мероприятия было также затронуто дело Нины Церетиловой, добившейся через Верховный суд РД возвращения ей троих детей.

Подробнее обо всем этом, а также о продолжении на территории Дагестана вакцинации и многих других темах, озвученных в рамках сессии, можно узнать, перейдя по ссылке.

 

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