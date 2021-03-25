В Дагестане обсудили реализацию национальных проектов
- Автор Хадижат
- 25 марта, 2021. Четверг 15:30
Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров провел заседание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности.
Напомним, в Дагестане в рамках двенадцати нацпроектов реализуются 45 региональных проектов. Общий объем их финансирования в текущем году составляет более шестнадцати миллиардов рублей.
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