В Дагестане обсудили реализацию национальных проектов

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров провел заседание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Напомним, в Дагестане в рамках двенадцати нацпроектов реализуются 45 региональных проектов. Общий объем их финансирования в текущем году составляет более шестнадцати миллиардов рублей.

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