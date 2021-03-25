В процессе заседания были затронуты меры по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия дагестанцев. Кроме того, в центре внимания оказалось управление земельным участками, состояние земель лестного фонда, находящегося на территории Дагестана и другие актуальные вопросы. Подробнее читайте по ссылке
В Дагестане обсудили вопросы экологического и эпидемиологического благополучия
- Автор Хадижат
- 25 марта, 2021. Четверг 15:03
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел совещание Совета Безопасности РД.
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