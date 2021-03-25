В Дагестане обсудили вопросы экологического и эпидемиологического благополучия

В процессе заседания были затронуты меры по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия дагестанцев. Кроме того, в центре внимания оказалось управление земельным участками, состояние земель лестного фонда, находящегося на территории Дагестана и другие актуальные вопросы. Подробнее читайте по ссылке