ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане

Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане

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24 марта, 2021. Среда 15:03
Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане

В рамках заседания Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции Врио Главы РД Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением регионе.

Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане
Политика

Напомним, проблемны с водообеспечением возникали преимущественно в крупных городах Дагестана. Для решения данной проблемы, решением Сергея Меликова был учрежден оперативный штаб.
"Мы убедились в том, что существующая система водоснабжения не позволяет оперативно реагировать на аварийные процессы. Из-за загрязнения КОРа и риска подачи в дома людей грязной воды было принято решение отключить от водоснабжения ряд крупных городов", констатировал руководитель республики.
Сергей Меликов добавил, что руководство Дагестана будет стремиться изменить систему водоснабжения в республике.

 

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