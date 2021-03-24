Напомним, проблемны с водообеспечением возникали преимущественно в крупных городах Дагестана. Для решения данной проблемы, решением Сергея Меликова был учрежден оперативный штаб.
"Мы убедились в том, что существующая система водоснабжения не позволяет оперативно реагировать на аварийные процессы. Из-за загрязнения КОРа и риска подачи в дома людей грязной воды было принято решение отключить от водоснабжения ряд крупных городов", констатировал руководитель республики.
Сергей Меликов добавил, что руководство Дагестана будет стремиться изменить систему водоснабжения в республике.
Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане
- Автор Хадижат
- 24 марта, 2021. Среда 15:03
В рамках заседания Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции Врио Главы РД Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением регионе.
Напомним, проблемны с водообеспечением возникали преимущественно в крупных городах Дагестана. Для решения данной проблемы, решением Сергея Меликова был учрежден оперативный штаб.
Последнее от Хадижат
- Вопросы вакцинации и снятия ограничений на работу банкетных залов обсудили под руководством Сергея Меликова
- Абдулпатах Амирханов обсудил с Антоном Финогеновым разработку мастер-плана Махачкалинской агломерации
- Кажется, Америка заигралась
- Кажется, Америка заигралась
- Арсен Юсупов: "Региону крайне важно оправдать интерес, проявленный туристами"