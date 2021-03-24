Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане

Напомним, проблемны с водообеспечением возникали преимущественно в крупных городах Дагестана. Для решения данной проблемы, решением Сергея Меликова был учрежден оперативный штаб.

"Мы убедились в том, что существующая система водоснабжения не позволяет оперативно реагировать на аварийные процессы. Из-за загрязнения КОРа и риска подачи в дома людей грязной воды было принято решение отключить от водоснабжения ряд крупных городов", констатировал руководитель республики.

Сергей Меликов добавил, что руководство Дагестана будет стремиться изменить систему водоснабжения в республике.