Совет Федерации принял постановление о господдержке развития Дагестана

Рассмотрев в рамках Дней Дагестана в начале марта вопросы развития экономики и социального сектора региона, Совет Федерации ФС РФ принял Постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан».

В постановлении отмечаются главные причины, оказывающие отрицательное воздействие на развитие экономики и социальной сферы Республики Дагестан.

А именно, осложнение экологической ситуации, подверженность территории экзогенным геологическим процессам, низкая инвестиционная активность, высокий процент безработного населения, низкий уровень оплаты труда и другие проблемы региона.

Комментируя Постановление, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил, что это безусловное достижение руководства республики.

"Сергей Алимович выбрал системный и профессиональный подход к вопросам развития региона. Понятно, что он смотрит на несколько лет вперед. Это очень хороший сигнал. Показатель уровня работы, она выстроена качественно", - подчеркнул Хамзаев.