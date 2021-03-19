В постановлении отмечаются главные причины, оказывающие отрицательное воздействие на развитие экономики и социальной сферы Республики Дагестан.
А именно, осложнение экологической ситуации, подверженность территории экзогенным геологическим процессам, низкая инвестиционная активность, высокий процент безработного населения, низкий уровень оплаты труда и другие проблемы региона.
Комментируя Постановление, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил, что это безусловное достижение руководства республики.
"Сергей Алимович выбрал системный и профессиональный подход к вопросам развития региона. Понятно, что он смотрит на несколько лет вперед. Это очень хороший сигнал. Показатель уровня работы, она выстроена качественно", - подчеркнул Хамзаев.