Ханжан Курбанов: "Сергей Меликов в Совете Федерации поднял вопросы, волнующие общественность"

Журналист, политолог Ханжан Курбанов прокомментировал РГВК "Дагестан" проблемы, обозначенные главой региона Сергеем Меликовым в Совете Федерации. По его словам, они не первый год волнуют общественность.

Уточним, что на данный момент уже принято постановление по итогам Дней Дагестана.

Курбанов подчеркнул, что вопросы, отраженные в в постановлении в республике назревали давно.

«Главные трудности водоснабжение, водоотведение, экология и окружающая среда. Одним из главных вопросов является агросектор. Республика Дагестан в большей степени аграрная республика, необходимо обращаться к тем ресурсам, которые в регионе исторически заложены и содействовать их развитию», подчеркнул журналист.