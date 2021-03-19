Уточним, что на данный момент уже принято постановление по итогам Дней Дагестана.
Курбанов подчеркнул, что вопросы, отраженные в в постановлении в республике назревали давно.
«Главные трудности водоснабжение, водоотведение, экология и окружающая среда. Одним из главных вопросов является агросектор. Республика Дагестан в большей степени аграрная республика, необходимо обращаться к тем ресурсам, которые в регионе исторически заложены и содействовать их развитию», подчеркнул журналист.
Ханжан Курбанов: "Сергей Меликов в Совете Федерации поднял вопросы, волнующие общественность"
- Автор Хадижат
- 19 марта, 2021. Пятница 19:37
Журналист, политолог Ханжан Курбанов прокомментировал РГВК "Дагестан" проблемы, обозначенные главой региона Сергеем Меликовым в Совете Федерации. По его словам, они не первый год волнуют общественность.
Уточним, что на данный момент уже принято постановление по итогам Дней Дагестана.
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