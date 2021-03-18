Перспективы развития Махачкалы обсудили под руководством Сергея Меликова

Население столицы Дагестана растет с каждым годом. Лишь за прошедшие десять лет количество жителей выросло фактически в два раза. Как считает глава региона, настолько резкий прирост горожан говорит о существенном экономическом потенциале города. Но между тем, Махачкала годами теряла зеленые насаждения, уменьшалась территория, отведенная для общественного пространства.

В подтверждение своих слов, Сергей Меликов предложил поднять архив с документальными кадрами и сопоставить, какой была Махачкала 25-30 лет назад, и как она выглядит сегодня. «Это был зеленый, интересный во всех отношениях город, как для жителей, так и для туристов. Парки, скверы. А что мы имеем сейчас? Они превратились в "бетонные джунгли", -прокомментировал облик столицы Сергей Меликов.

Также он отметил, что в удручающем состоянии находятся пригородные поселки. Подробнее о ходе заседания читайте по ссылке