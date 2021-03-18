Алиасхаб Шабанов возглавил региональное отделение Партии Роста в Дагестане

В Дагестане прошло заседание регионального отделения Партии Роста с участием ее лидера, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В рамках заседания, новым руководителем регионального отделения партии был избран Алиасхаб Шабанов.

Напомним, ранее эту должность занимал его родной брат, глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов, ушедший из жизни в конце 2020 года, от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

В своем выступлении, Борис Титов высоко оценил деятельность, которую Шабанову удалось провести в регионе как руководителю партии: "Это был человек, переполненный энергией. Он всегда был готов оказать помощь, сделать что-то для своих земляков, всегда хотел облегчить им жизнь. Он создал в республике крепкую команду единомышленников и я надеюсь, не смотря на эту тяжелую потерю, вы сумеете продолжить выбранный им курс", - заключил Титов.