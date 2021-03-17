Дагестан и Согдийская область Таджикистана активизируют сотрудничество

В рамках встречи, участники обсудили перспективы развития сотрудничества.

А именно, 1-ый заместитель премьер-министра РД предложил изучить вопрос проведения обоюдной бизнес-миссии.

«Мы готовы со своей стороны организовать поставки мяса птицы, безалкогольных напитков, обувной продукции. Возможно также нарастить экспорт риса, предоставить услуги по строительству тепличных хозяйств. У нас есть компании, которые уже являются действующими поставщиками и готовы к выходу на таджикский рынок», сообщил он.

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