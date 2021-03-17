ЗАМАНА - Дагестан и Согдийская область Таджикистана активизируют сотрудничество

Дагестан и Согдийская область Таджикистана активизируют сотрудничество

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17 марта, 2021. Среда 17:39
Дагестан и Согдийская область Таджикистана активизируют сотрудничество

Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев в режиме видеоконференцсвязи встретился с заместителем Председателя Согдийской области Республики Таджикистан Анваром Яъкуби.

Дагестан и Согдийская область Таджикистана активизируют сотрудничество
Политика

В рамках встречи, участники обсудили перспективы развития сотрудничества.
А именно, 1-ый заместитель премьер-министра РД предложил изучить вопрос проведения обоюдной бизнес-миссии.
«Мы готовы со своей стороны организовать поставки мяса птицы, безалкогольных напитков, обувной продукции. Возможно также нарастить экспорт риса, предоставить услуги по строительству тепличных хозяйств. У нас есть компании, которые уже являются действующими поставщиками и готовы к выходу на таджикский рынок», сообщил он.
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