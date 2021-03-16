ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Автор
16 марта, 2021. Вторник 16:39
Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Сегодня в Дагестан с рабочей поездкой прибыл Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав прав предпринимателей Борис Титов, встречу с ним провел врио Главы РД Сергей Меликов.

Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Политика

В рамках встречи, Борис Титов отметил что период пандемии отрицательно сказался на развитии предпринимательского сектора во всей стране. Между тем, он отметил, что сегодня положение дел нормализовалось и пора уже задумываться о будущих действиях.

«Мы привезли ряд предложений, которые можем обсудить и подумать о развитии производственного малого бизнеса в республике», отметил Титов.
Сергей Меликов обратил внимание внимание на необходимость создания в регионе инфраструктурных объектов: гостиничных комплексов и туристических баз, отвечающих всем передовым требованиям.
Кроме того, Борис Титов в рамках встречи с Сергеем Меликовым выразил мнение, что банкетные залы в Республике Дагестан в ближайшее время могут быть открыты.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top