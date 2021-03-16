Сергей Меликов встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Сегодня в Дагестан с рабочей поездкой прибыл Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав прав предпринимателей Борис Титов, встречу с ним провел врио Главы РД Сергей Меликов.

В рамках встречи, Борис Титов отметил что период пандемии отрицательно сказался на развитии предпринимательского сектора во всей стране. Между тем, он отметил, что сегодня положение дел нормализовалось и пора уже задумываться о будущих действиях.

«Мы привезли ряд предложений, которые можем обсудить и подумать о развитии производственного малого бизнеса в республике», отметил Титов.

Сергей Меликов обратил внимание внимание на необходимость создания в регионе инфраструктурных объектов: гостиничных комплексов и туристических баз, отвечающих всем передовым требованиям.

Кроме того, Борис Титов в рамках встречи с Сергеем Меликовым выразил мнение, что банкетные залы в Республике Дагестан в ближайшее время могут быть открыты.