ЗАМАНА - Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

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14 марта, 2021. Воскресенье 00:08
Сергей Меликов принял ряд кадровых решений

Врио Главы РД Сергей Меликов произвел ряд кадровых изменений, подписав 12 марта соответствующие указы.

Сергей Меликов принял ряд кадровых решений
Политика

Таким образом, руководителем Контрольно-финансового управления Главы РД назначен Темирлан Шабанов. Организационно-проектное управление Правительства Дагестана возглавил Ибрагим Ибрагимов.
Еще одно кадровое решение принято в отношении Агентства по предпринимательству и инвестициям РД. Временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на первого заместителя главы этого учреждения Хаджи-Мурада Абашилова.
Также паспоряжением Главы РД от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Дагестан освобожден Иса Магомедов.

 

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