Таким образом, руководителем Контрольно-финансового управления Главы РД назначен Темирлан Шабанов. Организационно-проектное управление Правительства Дагестана возглавил Ибрагим Ибрагимов.
Еще одно кадровое решение принято в отношении Агентства по предпринимательству и инвестициям РД. Временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на первого заместителя главы этого учреждения Хаджи-Мурада Абашилова.
Также паспоряжением Главы РД от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Дагестан освобожден Иса Магомедов.
Сергей Меликов принял ряд кадровых решений
- Автор Хадижат
- 14 марта, 2021. Воскресенье 00:08
Врио Главы РД Сергей Меликов произвел ряд кадровых изменений, подписав 12 марта соответствующие указы.
Таким образом, руководителем Контрольно-финансового управления Главы РД назначен Темирлан Шабанов. Организационно-проектное управление Правительства Дагестана возглавил Ибрагим Ибрагимов.
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