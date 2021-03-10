Отметим, Г. И. Гидаев 1980 года рождения, в 2013 году он был включен в резерв Управленческих кадров РД.
У Председателя Правительства Дагестана новый Советник
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 16:37
Председатель правительства РД Абдулпатах Амирханов назначил своим советником Гаджигасана Гидаева.
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