Вопросы переселения жителей Новолакского района на новое место жительства обсудили в Правительстве Дагестана

Вопросы строительства объектов инженерной инфраструктуры на переселенческой территории Новолакского района были обсуждены на совещании, прошедшем под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

В ходе мероприятия было отмечено, что, решая вопрос переселения лакского населения Новолакского района республики на новое место жительства состоялось, необходимо в первую очередь решить проблему бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, а это, по словам начальника Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Гаджи Султанова, строительство высоковольтной линии электропередачи от подстанции Шамхал до села Новолакское.

Также отметили строительство систем ливневой канализации, отсутствие которых приводит к частым подтоплениям населенных пунктов и, соответственно, к разрушению имеющихся грунтовых дорог.

Подробнее – по ссылке.